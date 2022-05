#São Tomé e Príncipe

Ilhas de São Tomé e do Príncipe retomam ligações aéreas

Aeroporto internacional de São Tomé Miguel Martins/RFI

Texto por: Maximino Carlos

A ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe retomaram a ligação aérea. A Sevenair, transportadora com a matrícula aérea portuguesa especializada em voos regionais, assinou um contrato com a STP Airways, companhia aérea de bandeira nacional, para assegurar a ligação entre as duas ilhas.