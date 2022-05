Saúde

Mais de 30 casos de dengue em São Tomé e Príncipe

A dengue está a afectar dezenas de pessoas em São Tomé e Princípe, com o Governo a delinear um programa de contingência com a Organização Mundial de Saúde. EID Mediterranee/AFP/File

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Um surto de dengue está a atingir São Tomé e Príncipe, com quase todos os distritos do país a registarem contaminações e com o Governo a desenhar um plano de contigência e medidas de emergência para controlar a doença. Até agora não há vítimas mortais.