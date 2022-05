Autoridades são-tomenses lutam contra o paludismo.

São Tomé e Príncipe

As autoridades são-tomenses mobilizam-se em prol da reavaliação de estratégia no combate ao paludismo, e isto face ao aumento de casos nos últimos cinco meses.

O Comité nacional de luta contra o paludismo presidido pelo Chefe de Estado, Carlos Vila Nova, esteve reunido nesta sexta-feira e denunciou uma situação alarmante.

Com o aumento de casos em mais de 60%, relativamente ao de 2021, as causas são diversas, entre as quais a baixa cobertura de pulverização intra-domiciliária e factores climatéricos como avança João Alcântara, coordenador do Programa Nacional de luta contra o paludismo: «Tem a ver com as mudanças climáticas. Tem havido muita chuva. Essa chuva sucessiva tem aumentado o número de criadores. Aumentando os criadores, consequentemente a proliferação dos mosquitos».

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, considera que este aumento é alarmante: «Um aumento considerado alarmante no nosso país. O que representa um grande problema de saúde pública e de entrave ao desenvolvimento».

O Chefe de Estado defende a reavaliação de estratégia de combate: «É imprescindível uma reavaliação e/ou reflexão. Tornou-se necessário reflectir sobre uma nova abordagem de luta contra o paludismo».

Enquanto isso, o Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, apela à mobilização de todos os actores no combate ao paludismo: «Todos os actores políticos, sociais, empresariais, as ONGs e os parceiros. Por isso mesmo é que estamos aqui», concluiu.

