Começaram obras de reconstrução de pontes em São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, começaram s aobras de reconstrução da ponte da Ribeira Funda e de uma pequena ponte na estrada do aeroporto internacional que tinham sido destruídas durante a tempestade tropical de Dezembro de 2021.

O pontapé de saída das obras de reconstrução foi dado pelo ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu, que nos últimos dias se confrontou com a revolta dos taxistas da cidade de Neves por causa da demora na reabilitação da ponte da Ribeira Funda. Esta ponte deverá ficar pronta dentro de três meses e até lá deverá haver uma passagem alternativa para evitar o corte total na ligação entre a capital São Tomé e a cidade industrial de Neves. A situação tem provocado sucessivos cortes no fornecimento de combustíveis e outros produtos ao resto do país.

Osvaldo Abreu também lançou pedras para a reconstrução de uma pequena ponte na estrada do aeroporto internacional, que também tinha ficado destruída durante a tempestade tropical de Dezembro de 2021 e que tinha comprometido a ligação terrestre entre a capital São Tomé e o aeroporto internacional. As obras deverão estar concluídas dentro de dois meses.

O ministro disse, ainda, que está à espera dos fundos do Banco Mundial para lançar obras noutras pontes destruídas.

“As pontes de Lembá, Paga-fogo e Brigoma. Pontes que desabaram em Dezembro do ano passado. O Banco Mundial prometeu quatro milhões de dólares para as reerguer e está a demorar”, declarou.

O Instituto Nacional de Estradas, em 2009, indicava que 166 pontes de São Tomé e Príncipe estavam em vias de desabar.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 9/5/2022

