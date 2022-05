Trabalhadores de São Tomé e Príncipe em greve devido a recuo no salário mínimo

Greve

O Governo recuou na decisão de aumentar o salário mínimo e os sindicatos convocaram já para a semana protestos e greves, com as negociações ainda a decorrerem entre executivo e parceiros sociais.

Inicialmente fixado em cerca de 100 euros o salário mínimo nacional vai situar-se em 80 euros de acordo com a nova proposta do Governo. O ministro das Finanças, Engrácio Graça sustenta a decisão com a incerteza que se vive na economia mundial.

Engrácio Graça disse que o montante será pago com retroactivo.

A organização nacional dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe uma das centrais sindicais do país, convocou para a próxima semana a greve na função pública, segundo o seu secretário-geral, João Tavares.

Entretanto, o Governo e os sindicatos tentam esta sexta-feira esgrimir os seus pontos de vista para se chegar a um consenso definitivo. O Governo considera que o processo de salário mínimo é crescente.

Recentemente o Ministério das Finanças divulgou um despacho de fevereiro, que determinou “o congelamento de toda a massa salarial durante o ano 2022” no país.

