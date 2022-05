São Tomé decretou estado de calamidade pública no Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Ilha do Príncipe.

O Governo de São Tomé e Príncipe declarou, esta terça-feira, o estado de calamidade pública no Príncipe e aprovou a entrega de mais de 40 mil euros ao executivo regional. Em causa, os prejuízos causados pelas fortes chuvas.

Na segunda-feira, a ilha do Príncipe foi sacudida por fortes chuvas. O governo central decretou para os próximos 15 dias o estado de calamidade na Região Autónoma do Príncipe em consequência do temporal que causarou prejuízos cujos custos ainda estão por avaliar.

O executivo decidiu, ainda, nesta primeira fase desbloquear cerca de 40 mil euros para apoiar as famílias vítimas das chuvas.

“As fortes chuvas que se fizeram sentir na Região Autónoma do Príncipe ontem, dia 23 de Maio de 2022, foram as mais intensas dos últimos anos e causaram enormes danos materiais, ao nível de algumas infraestruturas rodoviárias e prejuízos avultados para algumas famílias, serviços do Estado e empresas privadas”, indicou o Governo Central, num comunicado divulgado esta terça-feira.

O cenário é de casas destruídas, vias intransitáveis e a privação de abastecimento de combustível, tendo em conta que a única bomba de combustível ficou inoperante.

O retrato da situação é desolador, segundo o Presidente do governo regional, Filipe Nascimento, que indicou que estão a ser tomadas medidas para reabilitar as vias destruídas.

Oiça aqui a reportagem de Maximino Carlos , correspondente da RFI em São Tomé e Príncipe.

Maximino Carlos, Reportagem de 24 de Maio de 2022

