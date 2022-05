Morreu Evaristo Carvalho, ex-Presidente de São Tomé e Príncipe

Óbito

Evaristo Carvalho, ex-Presidente da República de São Tomé e Príncipe, morreu na noite de sábado aos 80 anos vítima de doença prolongada.

O ex-líder de São Tomé e Príncipe no poder entre 2016 e 2021 era um histórico da política são-tomense, tendo sido primeiro-ministro em governos de iniciativa presidencial, assim como presidente da Assembleia Nacional, ministro e deputado.

Pouco antes das presidenciais do ano passado, vencidas por Carlos Vila Nova, Evaristo Carvalho justificou que decidiu não se recandidatar por querer passar o testemunho aos mais jovens e disse esperar do seu sucessor “mais dinamismo e iniciativas”.

O seu partido, a Ação Democrática Independente (ADI, oposição) saudou hoje a memória do ex-Presidente são-tomense, descrevendo-o como dirigente ponderado, dialogante e defensor intransigente do Estado Direito Democrático.

“Manifestamos todo o nosso reconhecimento àquele que foi um dos mais altos dirigentes do nosso partido o ADI, saudamos a memória de um Presidente da República defensor intransigente do Estado de Direito Democrático, ponderado e dialogante, que soube tudo fazer para preservar a estabilidade política e contribuir assim para o desenvolvimento harmonioso da nossa nação”, lê-se numa nota da ADI enviada à Agência Lusa.

Ainda no sábado à noite, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as suas condolências ao povo são-tomense.

“O Presidente da República apresenta as mais sinceras condolências ao povo de São Tomé e Príncipe e ao seu Presidente Carlos Vila Nova, pelo falecimento do antigo Presidente Evaristo Carvalho, que sempre teve excelentes relações com Portugal, antes e durante o seu mandato”, lê-se numa mensagem divulgada no ‘site’ oficial da Presidência da República Portuguesa.

Evaristo Carvalho era técnico de agricultura e começou por ser um quadro do partido único - Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) - após a independência e até à década de 1990.

Foi chefe de gabinete de Miguel Trovoada quando este foi Presidente da República, tendo aderido ao Ação Democrática Independente.

