São Tomé e Angola retomam comissão mista

São Tomé e Príncipe e Angola rubricaram novos acordos de cooperação, nomeadamente no domínio da proteção de investimentos, pescas, petróleo e gás. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, assegurou ainda o reforço na área da defesa, garantindo a segurança marítima dos dois países que se situam no Golfo da Guiné.

Os dois países pretendem trabalhar juntos na área petrolífera, numa altura em que os santomenses aguardam, com grande expectativa, a perfuração do bloco 6 -"Jaca"- da zona económica exclusiva.

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, assegurou ainda o reforço na área da defesa, garantindo a segurança marítima dos dois países que se situam no Golfo da Guiné.

“Não podemos olhar para o mar como uma fonte de problemas, o mar é também uma fonte de riqueza, de oportunidades. As capacidades de conhecimento do mar, exploração dos recursos, mas temos de ter uma visão abrangente deste mar em São Tomé e Angola. Uma visão que faça com que não corramos o risco de proteger recursos que outros venham explorar”, explicou.

A ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, Edite Ten Juan, destacou a importância desta comissão mista, enumerando as possíveis áreas de cooperação entre os dois países.

“Refiro-me especificamente às áreas dos recursos naturais e energéticos. A importância das pescas e do mar, da agricultura, investimentos, finanças, comércio, transportes, defesa e segurança”, detalhou.

A responsável pela diplomacioa são-tomense lembrou que no actual contexto geopolítico internacional “é absolutamente necessária a manutenção dos esforços de fortalecimento do multilateralismo, defendendo-se o respeito pela integridade territorial dos países, o combate às mudanças inconstitucionais do Governo e o combate ao terrorismo”.

O ministro das Relações Exteriores de Angola enalteceu a cooperação Sul-Sul como alternativa africana para ultrapassar os desafios do continente africano, considerando o contexto de crise económica mundial acentuada pela guerra na Ucrânia.

São Tomé e Príncipe e Angola assinaram, em Dezembro de 2020, um acordo de isenção de vistos e com esta oitava comissão mista pretendem cimentar as relações entre os dois países.

