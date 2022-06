Morte/Evaristo Carvalho

São Tomé e Príncipe despede-se de Evaristo Carvalho

Áudio 01:50

Evaristo Carvalho, antigo Presidente de São Tomé e Príncipe. RFI/Liliana Henriques

Texto por: Maximino Carlos 1 min

As cerimónias fúnebres de Evaristo Carvalho, antigo Presidente são-tomense, tiveram lugar este sábado, 04 de Junho, no cemitério do Alto São João, em São Tomé, capital do país. O ex-chefe de Estado morreu no fim de semana passado, em Portugal, vítima de doença prolongada.