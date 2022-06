São Tomé e Príncipe: Sindicatos ameaçam avançar para novo protesto

#São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, o governo e as centrais sindicais estão em negociações para evitar a greve geral e uma manifestação convocada para a próxima sexta-feira.

Publicidade Continuar a ler

As centrais sindicais consideram que foi esgotado o prazo fixado no memorando assinado entre as duas partes. Por isso, marcaram protesto para sexta-feira, alegando que houve incumprimento do Governo no pagamento do salário mínimo.

O ministro das Finanças, Engrácio Graça, disse que toda a tramitação foi feita e que se aguarda a promulgação pelo Presidente da República.

O Governo e as centrais sindicais tinham chegado a acordo para um salário mínimo nacional de 2500 dobras, cerca de 100 euros, em cumprimento com algumas directivas do Fundo Monetário Internacional.

Oiça aqui a reportagem de Maximino Carlos, correspondente em São Tomé.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 15/6/2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro