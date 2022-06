Negociações entre sindicatos e Governo reduzem impacto da greve dos funcionários públicos

São Tomé e Príncipe

Maratonas negociais entre o Governo e as centrais sindicais permitiram reduzir o impacto da manifestação dos funcionários públicos santomenses, convocada para esta sexta-feira. O pagamento do salário mínimo poderá ocorrer ao longo da próxima semana.

Publicidade Continuar a ler

O Governo e as duas centrais sindicais assinaram esta sexta-feira um memorando no Palácio do Governo para o pagamento do salário mínimo nacional.

Foram horas de negociações que culminaram na assinatura deste memorando que deverá ser efectivado brevemente.

João Tavares, porta-voz das centrais sindicais, congratula-se com o memorando.

"Felizmente chegámos à conclusão e este projecto irá hoje para o senhor Presidente da República que permita a promulgação permitindo a implemenntação da grelha acordada", disse o sindicalista.

O ministro das Finanças, Engrácio Graça, avançou que uma vez promulgado o decreto pelo Presidente da República serão efectuados mecanismos para o pagamento.

"Chegámos a um entendimento e o decreto seguirá hoje para a Presidência da República, este decreto. vamos substituir o antigo decreto, que vai comportar algumas alterações do acordo com o sindicato", disse o ministro.

João Tavares disse que apesar da assinatura do memorando, mantém-se a manifestação desta sexta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro