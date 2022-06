"São Tomé e Príncipe não explora as suas potencialidades"

São Tomé e Príncipe

Antigo ministro das Finanças e da Economia são-tomense e antigo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Arlindo Carvalho.

A Confederação Nacional das Associações dos Jovens empresários sem barreiras organizou este sábado, 18 de Junho, um seminário sobre empreendedorismo no Centro paroquial de Neves, em São Tomé e Príncipe.

O antigo ministro das Finanças e da Economia são-tomense e antigo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Arlindo Carvalho, participou no seminário, onde partilhou a sua experiência. "Uma contribuição", como disse, "para criar uma nova cultura de associativo e de cooperação na actividade empresarial".

O antigo responsável pela pasta das finanças indicou que os jovens empreendedores devem "primeiro conhecer o que pretende fazer, uma vez que o empreendedismo não é uma actividade individual, entra dentro de uma cultura de cooperativismo", adiantando que "o empreeendedismo não é apenas uma oportunidade de criar emprego e investimento", mas pretende ser, acima de tudo, "uma forma de transformar recursos e criar condições para o fazer".

Arlindo Carvalho afirma ainda que "falta explorar as potencialidades de São Tomé e Príncipe e que é urgente desenvolver o país. Não há nenhum país que se promova a partir de capacidade individual. Tudo se faz através de cooperações", descreve.

Seminário sobre empreendedorismo no Centro paroquial de Neves, em São Tomé e Príncipe. © RFI/Lígia Anjos

É preciso reforçar a acção estratégica do país para que deixe "de depender tanto de ajuda externa", defende. "Temos que clarificar os vectores estratégicos da nossa acção política. Não conhecemos as nossas potencialidades".

O arquipélago "não sabe que mar tem. Não existem estudos que demostrem as suas potencialidades. Não conhecemos os aspectos tecnológicos de sustentabilidade quanto à exploração do que o país tem porque São Tomé é um país rico em agricultura, mas o arquipélago não consegue criar uma orientação estratégica para ser auto-suficiente", acredita o antigo responsável pela pasta das finanças.

"O país é agrícola entre aspas porque não é possível dizer que é agrícola num contexto em que a alimentação é sustentada apenas de ajuda externa. Temos de reflectir em formas de poder garantir uma orientação estratégica para criar e infra-estruturar bases de produção alimentar interna", admite o antigo ministro das Finanças e da Economia.

Reportagem de Ligia Anjos do dia 19 de Junho de 2022 sobre agricultura em São Tomé e Príncipe

Reflectir sobre novas formas de empreendedorismo foi o mote do seminário que decorreu no centro paroquial de Neves, no distrito de Lembá.

