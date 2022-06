São Tomé e Príncipe sem recenseamento eleitoral

Eleições

O recenseamento eleitoral e a respectiva actualização dos cadernos eleitorais para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro, não serão efectuados, porque não há tempo material para o efeito, segundo, José Carlos Barreiro, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

O Presidente do referido órgão eleitoral, disse que foram feitas simulações para se analisar a possibilidade da realização do recenseamento, mas chegou-se à conclusão de que não será possível.

Entretanto, o governo está a desencadear expedientes para mobilização de recursos financeiros com vista a garantir a realização de eleições nos círculos eleitorais do território nacional e na diáspora. O financiamento das eleições é assegurado inicialmente pelo fundo de contrapartida do Japão e dos cofres do estado.

Por outro lado, com o apoio das Nações Unidas, mulheres de várias correntes políticas do país com assento parlamentar e da sociedade civil, estão a ser capacitadas para incentivar a sua participação no actual cenário político eleitoral para efectivação de uma democracia mais sólida e representativa.

Ouça aqui a correspondência de Maximino Carlos.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 30/6/2022

