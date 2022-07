São Tomé e Príncipe: Presidente contesta Comissão Eleitoral Nacional

São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe continua a polémica em torno da realização de recenseamento eleitoral para as próximas eleições de 25 de Setembro. Por um lado, a Comissão Eleitoral Nacional afirma que não há condições para a sua realização e, por outro, o Presidente da República defende uma solução airosa para permitir que todos votem nas próximas eleições.

Publicidade Continuar a ler

A escassos dois meses e meio da realização de eleições legislativas, autárquicas e regional, mantém-se o debate sobre o recenseamento eleitoral.

A Comissão Eleitoral Nacional, através do seu Presidente, José Carlos Barreiro, já reiterou que “materialmente não há condições para o recenseamento”: “Não há tempo material possível para realização de recenseamento eleitoral”, afirmou.

O Presidente da CNE foi peremptório: “Não conseguimos fazer o recenseamento para as próximas eleições”, confirmou

O Chefe de Estado são-tomense deposita ainda a confiança numa solução: “Eu espero que se encontre a forma mais fluida de se ultrapassar esta questão e não privar nenhum cidadão de exercer o seu direito constitucionalmente consagrado”, frisou.

Carlos Vila Nova não pretende interferir nas competências dos outros órgãos de soberania, mas entende que a data das eleições não está fora do prazo: “Eu não vou interferir nas competências do outro órgão. A prerrogativa da marcação de eleições é da competência do Presidente da República, cinco meses e 20 dias, não está fora do prazo”, concluiu.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Maximino Carlos.

Correspondência de São Tomé e Príncipe 07-07-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro