Presidente são-tomense reitera que as legislativas vão decorrer na data prevista

Já não há mais dúvidas. As eleições legislativas, autárquicas e regionais em São Tomé e Príncipe vão mesmo ser realizadas no próximo dia 25 de Setembro. A Comissão Eleitoral Nacional tem agora a incumbência de acelerar os procedimentos para a efectivação do acto eleitoral.

Apesar das propostas apresentadas para a alteração da data das eleições, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, reafirmou ontem que as mesmas serão realizadas na data marcada, ou seja, em 25 de Setembro. A posição do chefe do Estado foi expressa num comunicado divulgado pelo seu assessor de comunicação e imprensa, Braçanan Santos.

"A presidência da República vem enfatizar que a data das eleições legislativas, regionais e autárquicas é 25 de Setembro de 2022 conforme publicado no diário da República", indicou Braçanan Santos ao divulgar o comunicado presidencial.

O Presidente da República, afirma no comunicado que os órgãos com responsabilidade eleitoral, sabiam antecipadamente do ano eleitoral e da data de eleições. "Todos os órgãos com intervenção e responsabilidade neste processo sabiam desde 2021, com a aprovação do novo pacote eleitoral, que em 2022 neste período haveriam de realizar-se eleições", refere ainda o comunicado do gabinete de Carlos Vila Nova.

De recordar que ainda no começo da semana, o Presidente do Parlamento São-tomense, Delfim Neves, tinha proposto que se tentasse chegar a um consenso político com vista a adiar as eleições para o início do próximo ano, no sentido de se conseguir realizar um novo recenseamento respeitando os prazos legais.

Com este comunicado da presiência cai por terra a tentativa de alterar a data das eleições legislativas, autárquicas e regionais, tendo sido posta de lado a realização de um novo recenseamento eleitoral. As eleições deveriam ser realizadas com os cadernos eleitorais válidos nas últimas presidenciais.

