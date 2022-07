São Tomé é Príncipe advoga maior combate à pirataria marítima na CEEAC

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe vai advogar uma maior segurança marítima na próxima cimeira dos oceanos da CEEAC a ser realizada em Kinshasa. O Presidente são-tomense, que acaba de participar na XXI conferência da CEEAC na RDC, disse que o seu país, pretende que haja um maior combate à pirataria marítima.

Os países membros da comunidade do estados de África Central vão analisar profundamente em Novembro a pirataria marítima que tem estado a assolar a maioria dos países membros desta organização, segundo o Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova.

"É uma preocupação que todos os países têm. À margem e nos encontros bilaterais, cada vez mais sentimos a necessidade de nos organizar. Este foco tem sido concentrado mais em alguns países do que noutros. Mais um sinal claro que se viu na cimeira é que convém que ao nível da Comunidade dos Estados da África Central (CEEAC), ela seja adoptada e vista como um todo, assim como as pescas", vincou o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe pouco depois de regressar esta terça-feira ao arquipélago.

O sector do transporte, mereceu uma grande abordagem alicerçada na reabilitação de infra-estruturas para uma maior e melhor livre circulação de pessoas, um dos entraves da organização. "As três vertentes, quer o transporte aéreo, marítimo e terrestre, para os países que fazem fronteira (terrestre), progrediu-se bastante. Prevê-se já no próximo mês de Novembro, também em Kinshasa, a realização de uma cimeira relativa só aos oceanos para nos dedicarmos às vantagens e aos contributos que se pode tirar dos oceanos com o desenvolvimento da economia azul", informou Carlos Vila Nova.

De referir que no âmbito da cimeira da CEEAC organizada nesta segunda-feira em Kinshasa, para além da pirataria marítima e dos transportes, outras problemáticas foram abordadas, nomeadamente os conflitos da região. Os participantes decidiram designadamente defender junto da ONU o fim do embargo às armas imposto à República Centro-Africana desde 2013, depois da queda do regime do antigo Presidente Bozizé, golpe de força após o qual o país mergulhou na violência.

Foi analisada igualmente a situação no leste da República Democrática do Congo, tendo sido aprovado um apelo à solidariedade dos países membros e para a adesão ao Roteiro de Luanda relativo a cessação das violências cometidas designadamente pelo movimento rebelde M23, um movimento que segundo Kinshasa é apoiado pelo Ruanda que, por sua vez, acusa a RDC de auxiliar grupos armados activos no seu território. Uma disputa que tem vindo a ganahr contornos considerados preocupantes pela comunidade internacional.

