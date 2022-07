São Tomé e Príncipe: “Vários países doadores já transferiram contribuições” para eleições

#São Tomé e Príncipe/Eleições

Em São Tomé e Príncipe, já estão reunidas as condições financeiras para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de Setembro. O Japão é o maior financiador, seguido do PNUD, União Europeia, França e Portugal.

As Nações Unidas estão no centro da coordenação dos financiamentos externos para as eleições de 25 de Setembro em São Tomé e Príncipe. Eric Overvest, coordenador residente da ONU no país, disse que “vários países doadores já transferiram as suas contribuições ao governo ou directamente às Nações Unidas” e que se está “no processo de planificação de todas as actividades operacionais”.

Eric Overvest reafirmou que a ONU apoia o processo eleitoral, enfatizando a campanha de educação cívica nos distritos e na região autónoma do Príncipe: “As Nações Unidas apoiam o processo eleitoral, sobretudo formações como educação cívica.”

O Japão figura como o maior financiador com o montante de um milhão e duzentos mil dólares, seguido do PNUD, União Europeia, França e Portugal. O orçamento global do processo eleitoral é de um milhão e oitocentos mil dólares, dos quais mais de 400 mil estão assegurados para a campanha de educação cívica, capacitação aos diversos níveis e fornecimento de materiais de campanha. A França contribui com 50 mil euros.

