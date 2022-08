São Tomé e Príncipe: transição em 2024 pode estar "comprometida"

País de rendimento médio/ São Tomé e Príncipe

O presidente da Assembleia geral da ONU, Abdullah Shahid, visitou nesta quinta-feira São Tomé e Príncipe. O dirigente, natural das Maldivas, defendeu o alargamento do prazo da graduação do arquipélago equatorial para país de rendimento médio previsto até Dezembro de 2024, devido às vulnerabilidades dos pequenos Estados insulares.

Publicidade Continuar a ler

“Vindo eu de um pequeno país insular, posso partilhar convosco que será difícil, desafiante, porque o processo de graduação não tem em conta as vulnerabilidades dos pequenos Estados”, salientou Abdullah Shahid, referindo que o processo de graduação será difícil.

Por sua vez, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, disse, esta sexta-feira, que a passagem de São Tomé e Príncipe da lista de países menos desenvolvidos para a categoria de país de rendimento médio não está ainda decidida de forma definitiva, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.

"O Governo, mais outros órgãos de soberania, todos os partidos políticos, todos os são-tomenses em geral, têm que se sentar para se poder analisar a oportunidade desse processo e se, de facto, estamos em condições de ser graduados em 2024”, defendeu Jorge Bom Jesus.

O chefe do executivo disse que é necessário que exista uma ponderação e concertação alargada, que conte com a colaboração de peritos internacionais sobre esta decisão.

"Tudo isso tem que ser pensado, colocado nos dois pratos da balança e vermos o que perdemos, o que ganhamos, mas tudo isso é feito em concertação, inclusivamente com os peritos que nos estão a avaliar neste momento. Portanto, a procissão ainda vai no adro – estamos a trabalhar […] tudo está a ser ponderado, nada esta está definitivamente decidido".

Já a chefe da diplomacia, Edite Tem Jua, alega que a meta de 2024 não é fácil, mas acredita numa "transição suave".

"As Nações Unidas representam um parceiro fundamental naquilo que é o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Como sistema das Nações Unidas, temos feito um percurso naquilo que é a caminhada para São Tomé e Príncipe se tornar um país de rendimento médio", começou por dizer.

Edite Tem Jua enalteceu depois o apoio recebido pelas Nações Unidas para que esta "transição suave" venha, de facto, a ser efectivada.

"O processo de graduação tem sido, enfim, um desiderato nacional que nós assumimos e que de, facto, São Tomé e Príncipe irá concluir no horizonte proposto de 2024. Não é uma rota fácil de seguir, mas devo aqui pontuar o esforço e também o grande apoio que recebemos do sistema das Nações Unidas no sentido de fazer aquilo a que chamamos uma transição suave", defendeu ainda.

Ouça aqui a alocução de Edite Tem Jua:

Discurso da chefe da diplomacia são-tomense, 19-08-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro