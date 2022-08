São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe inaugura primeira central fotovoltaica

Áudio 00:49

Central térmica em Santo Amaro, São Tomé e Príncipe. © Lígia Anjos

Texto por: Cristiana Soares | RFI 1 min

Foi inaugurada esta quinta-feira em São Tomé e Príncipe a primeira central fotovoltaica do país. Custou 700 mil euros e nesta fase produz 540 kilowatts de potência. O projecto conta com apoio do PNUD, do Fundo Global para o Meio Ambiente e do Banco Africano para o Desenvolvimento.