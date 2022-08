Portugal, Angola e Moçambique no 47° aniversário da polícia de São Tomé

São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe reuniram-se os representantes policiais de Portugal, Angola e Moçambique para homenagear o 47° aniversário da criação desta força de segurança no arquipélago. Portugal prometeu mais meios para ajudar os seus colegas de São Tomé.

A Polícia de Segurança Publica portuguesa (PSP) promete disponibilizar mais meios à sua congénere são-tomense, incluindo meios de dissuasão, segundo Manuel Augusto da Silva, director da polícia portuguesa.

“Uma disponibilização importante de pistolas individuais, cerca de 900 pistolas, que é importante para que a polícia de São Tomé e Príncipe possa ter ferramentas que podem graduar a aplicação da força.”

Roldão Boa Morte, Comandante Geral da polícia santomense defende a reestruturação da instituição que dirige, dotando-a de um novo modelo que coordene todos os serviços de segurança pública.

O comandante advogou neste sentido no acto comemorativo dos 47 anos da institucionalização da polícia santomense que hoje se assinala. A polícia portuguesa é um dos principais parceiros estratégicos da polícia nacional, por isso, tem vindo a apoiar a sua congénere santomense com vários meios.

Para Cilicio Santos, ministro santomense da administração interna, o treinamento e a aposta nas tecnologias de informação e comunicação, são os grandes desafios da polícia santomense.

“Constituem acções fulcrais no tratamento e resolução com eficácia e eficiência das lides sob sua alçada.”

Levy Nazaré, vice-presidente do parlamento são-tomense, advoga a elaboração de um plano estratégico da polícia nacional para que a mesma possa combater as actuais ameaças de criminalidade.

“No âmbito do qual deve constar todas as suas necessidades e os seus objectivos, de forma a combater as ameaças.”

