Banco Central de São Tomé e Príncipe prevê subida da inflação

São Tomé e Príncipe

O governador do Banco Central de São Tomé e príncipe, anunciou a possibilidade do país enfrentar uma crise económica e uma inflação acima de dois dígitos.

O ano económico e financeiro de São Tomé e Príncipe, revela-se sombrio para o presente ano devido essencialmente ao impacto da guerra na Ucrânia. As reservas financeiras dão sinais de queda e antevê-se uma inflação em alta.

São informações avançadas pelo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Américo Barros, por ocasião dos 30 anos de institucionalização da maior instituição monetária do país.

A pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, estão a pesar fortemente na economia santomense, segundo o Banco Central de São Tomé e Príncipe.

A sua incidência é visível no preço de bens essenciais, sobretudo alimentares, na fraca entrada de recursos financeiros externos, na redução dos níveis de reservas internacionais e no aumento da inflação.

Américo Barros, governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, a massa monetária terá no presente ano uma expansão moderada com sinais preocupantes na inflação.

"Espera-se uma expansão moderada da massa monetária no presente exercício, uma estagnação do crédito à economia, e o agravamento do deficit das contas correntes."

As reservas externas voltaram a dificultar a entrada de recursos financeiros, acentua o governador do Banco Central.

"E o risco de uma inflação de dois dígitos seja uma realidade inevitável no presente exercício económico."

Correspondência de Maximino Carlos, 28/08/2022

