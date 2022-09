#São Tomé e Príncipe

Comissão Nacional Eleitoral: “Tudo organizado” para eleições em São Tomé e Príncipe

José Carlos Barreiros, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. São Tomé, 24 de Setembro de 2022. © RFI/Carina Branco

Carina Branco

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, José Carlos Barreiros, disse que “está tudo organizado” para as eleições legislativas, regional e autárquicas deste domingo. As mesas de voto vão abrir às 7h e encerrar às 17h. Mais de 100 observadores eleitorais internacionais estão no país.