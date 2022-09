Presidente de São Tomé e Príncipe apela ao voto e "dever cívico"

São tomé e Príncipe

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, apelou à ida às urnas e falou em “um dever cívico”. O chefe de Estado também reagiu a um boicote eleitoral na capital, dizendo que há outras formas de protesto. Este domingo decorrem as eleições legislativas, autárquicas e regional no país.

O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe,Carlos Vila Nova, apelou aos eleitores para votarem, sublinhando que se trata de um dever cívico que deve ser feito com responsabilidade.

“É um voto de esperança, de confiança para os são-tomenses. O gesto de hoje, além de ser um dever - eu fiz um apelo que se considerasse acima de tudo um dever cívico - deve ser feito com responsabilidade”, referiu.

Carlos Vila Nova lembrou que “os próximos quatro anos vão depender da acção de cada um”.

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, reagiu ainda ao boicote eleitoral dos moradores do bairro do hospital dizendo que há outras formas de protesto.

“Quero aproveitar aqui para apelar a todos os cidadãos, a todos os eleitores que há muitas formas de se manifestarem. Interromper ou impedir que outros são-tomenses possam votar não é uma forma de protesto. Há outras formas de protestar”, defendeu.

Esta manhã, os moradores do bairro do hospital montaram barricadas, com um carro velho e pneus a arder, chapas de alumínio e lixo para impediram o acesso às assembleias de voto.

“Ninguém vota hoje”, "não há voto”, “não tem água, não tem voto”, “água, água” eram as palavras de ordem. Desde a madrugada que os habitantes do bairro cortaram o acesso ao local de votação.

Um morador do bairro descreve “muitos problemas”, sendo que o principal é a falta de água canalizada.

Este domingo, mais de 123 mil eleitores são chamados a votar nas eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe. As mesas de voto estão abertas entre as 7h00 e as 17h00 locais. Mais de 100 observadores eleitorais internacionais estão no país. No total, há 309 mesas de voto, distribuídas no território nacional e na diáspora.

