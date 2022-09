Eleições legislativas, regional e autárquicas em São Tomé e Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Este domingo, mais de 123 mil eleitores são chamados a votar nas eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe. As mesas de voto estão abertas entre as 7h e as 17h. Mais de 100 observadores eleitorais internacionais estão no país.

Mais de 123 mil eleitores são-tomenses são chamados às urnas para eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora que, pela primeira vez, serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África. Os são-tomenses são, ainda, chamados a escolher os nove membros da Assembleia Regional do Príncipe e os membros das seis assembleias distritais. No total, há 309 mesas de voto, distribuídas no território nacional e na diáspora.

Dos 123.301 eleitores, 108.609 estão inscritos em São Tomé e Príncipe e 14.692 estão inscritos nos 10 países da diáspora onde os são-tomenses votam pela primeira vez nas eleições legislativas.

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, José Carlos Barreiros, disse que “está tudo organizado” para as eleições legislativas, regional e autárquicas deste domingo. As mesas de voto vão abrir às 7h e encerrar às 17h. Mais de 100 observadores eleitorais internacionais estão no país.

Sobre a expectativa da hora a que serão divulgados os resultados das três eleições, José Carlos Barreiros indicou que “os resultados serão divulgados assim que se terminar os trabalhos de apuramento” e que “se terminarem durante a madrugada” serão divulgados nessa altura.

Na véspera das eleições, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, dirigiu uma mensagem à população são-tomense a pedir-lhe para não renunciar ao direito de votar, mesmo que haja “uma onda de descrédito na política”, e disse que o país constitui “indubitavelmente uma referência marcante no continente”.

“O mundo vive, neste momento, uma inequívoca onda de descrédito na política e na forma convencional de se fazer política. Entre nós também cresce o cepticismo. Algo normal. O que não pode ser normal é negarmos esta realidade e não reflectirmos o que cada um deve e pode fazer melhor e diferente. Mas esta reflexão não pode ser feita à custa de nos divorciarmos e abandonarmos a democracia. Quero dizer, caras e caros são-tomenses, que felizmente vivemos num país onde podemos votar e onde podemos escolher quem nos governa. Haverá e temos certamente muitas imperfeições, mas não renunciemos do nosso direito e dever que é votar”, declarou.

Dez partidos e uma coligação estão na corrida às legislativas e, durante a campanha, os analistas apontavam que é de esperar uma luta renhida entre o actual e o antigo primeiros-ministros, Jorge Bom Jesus, do MLSTP-PSD, e Patrice Trovoada, do ADI. Ambos pediram maioria absoluta, mas o líder do ADI disse à RFI que se não a tiver então “é tempo de ir para a reforma” na política, enquanto o líder do MLSTP-PSD, nas últimas eleições, conseguiu formar governo graças a uma coligação.

As restantes nove formações querem quebrar a tradicional bipolarização política no país, mas, para o analista político Célsio Junqueira, dificilmente haverá grandes surpresas, a não ser do próprio eleitorado.

“Será muito difícil haver surpresas. Mas, como a nossa população, nas últimas três, quatro eleições, surpreendeu os partidos políticos por não votar mais de acordo com, digamos, influência financeira - que é o fenómeno banho - mas sim em consciência, houve partidos que foram surpreendidos. É possível que, desta vez, sejamos também surpreendidos pelo eleitorado, não pelas forças partidárias. Não só a população está a aprender, como os próprios políticos estão a perceber que a população já não é comprada, não há compras de consciência. Quer dizer, a pessoa chega a receber de vários partidos e decide por aquele que entende, não daquele que deu mais, por exemplo”, explicou Célsio Junqueira.

A chefe da missão de observação da União Europeia, Maria Manuel Leitão Marques, disse à RFI esperar “que não haja compra de consciências”, algo conhecido como “banho”. “Esperemos que não haja compra de consciências, mas esse fenómeno também já nos foi relatado. Temos conhecimento desse fenómeno embora - de muitas conversas que tivemos já - ele tenha vindo a ser desvalorizado no sentido não de nos dizerem que não existe, mas de nos dizerem que ele cada vez menos influencia a decisão de voto, o que é um bom sinal de que as pessoas votam em consciência e não são compradas, que a sua consciência não está à venda”, afirmou a eurodeputada portuguesa.

Além da missão de observação da União Europeia, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe e com 42 observadores, o processo eleitoral conta com várias outras missões, nomeadamente da Comunidade Económica dos Estados da África Central, com 25 observadores, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com 21 observadores. No total, são cerca de cem observadores para estas eleições, um número elevado que o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros, descreveu como “bom” e demonstrando “algum interesse da comunidade Internacional”.

“Isso é bom porque, de certeza, portanto, despoletou algum interesse da comunidade Internacional em vir assistir e acompanhar as nossas eleições. Nós só temos de agradecer e quantos mais observadores vierem para o nosso país é melhor para a gente”, afirmou.

Porém, a credibilidade do processo eleitoral foi colocada em questão por Romilson Silveira, presidente da Rede Pan-Africana da Juventude para a Cultura da Paz, que critica o facto de não ter havido novo recenseamento eleitoral, o que, a seu ver, exclui cerca de oito mil jovens da votação.

“Estamos a falar de um número bastante significativo de jovens que deveriam exercer o seu direito de voto que está consagrado na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Oito mil jovens, portanto, isto é um número bastante significante. Ainda que fosse um jovem, é um direito constitucional consagrado. Então, esses jovens deveriam sim exercer o seu direito de voto como tem sido a tradição. É preocupante e coloca, até certo ponto, a questão da imparcialidade e da transparência do próprio processo”, afirmou Romilson Silveira.

O chefe da missão de observação eleitoral da CPLP, Rafael Vidal, sublinha que houve unanimidade dos partidos em manter a data das eleições, apesar de não haver tempo para o novo recenseamento. Ainda assim, a CPLP mostra-se disponível para cooperar com São Tomé e Príncipe no futuro para organizar os recenseamentos eleitorais a tempo. Quanto à líder dos observadores europeus, Maria Manuel Leitão Marques, acrescentou que a não realização de recenseamento eleitoral deverá constar no relatório final da missão de observação eleitoral da União Europeia porque “é um problema naturalmente grave” quando há “pessoas que poderiam votar e não vão votar”.

