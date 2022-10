São-tomenses aguardam com expectativa os resultados finais das legislativas

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe continua à espera dos resultados definitivos das legislativas da semana passada, um processo que deveria em princípio ser totalmente finalizado nos próximos dias pelo Tribunal Constitucional mas que gera alguma expectativa no seio dos partidos políticos. Três professores de matemática vão integrar a assembleia de apuramento geral do órgão que inicia os seus trabalhos na segunda-feira.

Entre pronunciamentos diversos sobre as legislativas do último domingo, a decisão final está nas mãos dos cinco juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Para além de juízes, também integram o apuramento geral, três professores de matemática indigitados pelo Ministério da Educação.

Este tribunal inicia já na segunda-feira o apuramento geral de eleições de 25 de Setembro para esclarecer as dúvidas que pairam sobre o número de mandatos conquistados pelos partidos mais votados nas legislativas, nomeadamente, ADI, MLSTP-PSD, MIC-PUN e o BASTA.

Segundo o artigo 81º da lei eleitoral, o apuramento geral ”será realizado com base nas actas das operações das assembleias de apuramento distrital”.

Serão verificados o número total de eleitores inscritos e votantes no círculo único, o número total de respostas afirmativas e negativas dos votos brancos e nulos para se determinar a resposta maioritária.

O partido ADI de Patrice Trovoada que reclama a vitória nas legislativas com 30 deputados avisou ontem que vai pedir sanções internacionais para quem "tentar roubar votos do seu partido". Outros partidos, contudo, refutam estes resultados.

No mapa de apuramento provisório nacional divulgado pela Comissão Eleitoral Nacional, o ADI obteve 36.549 votos contra os 25.531 do MLSTP-PSD, o segundo partido mais votado.

