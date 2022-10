Angola reforça diplomacia preventiva em São Tomé

São tomé e Príncipe/Angola

O ministro das Relações Exteriores de Angola, país que preside actualmente a CPLP, chegou esta terça-feira, 4 de Outubro, a São Tomé para se informar, junto das autoridades, sobre o processo eleitoral. Téte Antonio disse aos jornalistas que a sua missão “é apenas uma continuação do trabalho [da missão de observação eleitoral] no âmbito da diplomacia preventiva”.

O enviado do Presidente angolano e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Téte António, chegou hoje à capital são-tomense para se informar, junto das autoridades, sobre o processo eleitoral que teve lugar no passado dia 25 de Setembro.

A chegada do responsável pela diplomacia angolana acontece um dia depois do Tribunal Constitucional ter anunciado a distribuição dos mandatos na futura Assembleia, onde a ADI dispõe de 30 deputados, garantindo maioria absoluta ao partido de Patrice Trovoada.

Téte António foi recebido, em audiências separadas, pelo Presidente Carlos Vila Nova, pelo chefe do executivo Jorge Bom Jesus e pelo presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves. No final do encontro, o responsável angolano disse aos jornalistas que a sua missão “é apenas uma continuação do trabalho [da missão de observação eleitoral] no âmbito da diplomacia preventiva”.

"Venho enviado pelo Presidente João Lourenço na qualidade de Presidente da CPLP para interagir com os nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, neste momento histórico, para efectuarmos uma missão de informação, com também trocar impressões sobre a diplomacia preventiva", detalhou.

Recorde-se que Patrice Trovoada, líder do ADI e vencedor das eleições legislativas, com a maioria absoluta, tinha solicitado o apoio do Presidente João Lourenço no apaziguamento de tensões pós-eleitoral em São Tomé e Príncipe, causada pela demora da publicação dos resultados definitivos.

O ministro das Relações Exteriores de Angola reiterou a disponibilidade do seu país estreitar, cada vez mais, as relações com São Tomé e Príncipe.

