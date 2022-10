São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: ADI quer antecipar tomada de posse dos deputados

Os novos deputados eleitos à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe tomam posse no dia 22 de Novembro, segundo decisão tomada na reunião da comissão permanente do parlamento. No entanto, o partido ADI, que venceu as eleições legislativas com maioria absoluta de 30 deputados, quer a antecipar a tomada de posse para o dia 3 de Novembro.