São Tomé e Príncipe sem dinheiro para importações

Jorge Bom Jesus, Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Palácio do Governo, São Tomé. 28 de Setembro de 2022. © Carina Branco

Texto por: RFI 1 min

São Tomé e Príncipe vai recorrer ao dispositivo do acordo de paridade cambial com Portugal para substituir a falta de divisas no Banco Central, para garantir entre outros a importação de bens essenciais. O Governo anunciou que as reservas estão fracas.