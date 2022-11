Empossados poderes local e regional em São Tomé e Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, esta segunda-feira foram empossados os poderes local e regional, na sequência das eleições autárquicas e do escrutínio regional na Ilha do Príncipe de 25 de Setembro. Esta terça-feira, é vai ser investido o novo Parlamento na sequência das eleições legislativas.

Os vereadores e os deputados regionais foram empossados esta segunda-feira em São Tomé e Príncipe. Também foram eleitos os novos presidentes das câmaras distritais e da assembleia legislativa regional.

No distrito de Água Grande, que acolhe a capital do país, “Van Basten” é a figura escolhida pelo ADI para liderar a câmara distrital, nos próximos quatro anos.

Na câmara distrital de Mé-Zochi, que acolhe a segunda cidade da ilha de São Tomé, liderada pelo ADI, Anaore Dias, antigo director da floresta, é o novo presidente da autarquia.

Em Lobata, a câmara distrital será comandada nos próximos anos por Euclides Rodrigues “Buio”, do Movimento Basta.

António Monteiro, empresário do Movimento Cidadãos Independentes, é o novo presidente da autarquia de Caué, após a vitória do seu movimento no distrito.

No distrito de Lembá, os trabalhos de tomada de posse dos novos deputados distritais e eleição do novo presidente da câmara foram suspensos por questões administrativas. Silvestre Mendes, secretário distrital do ADI, disse que o problema será resolvido brevemente, mas sabe-se que o novo presidente da câmara de Lembá será Guilherme Inglês.

Entretanto, Francisco Gula foi eleito presidente da assembleia legislativa regional. Ele foi candidato da UMPP que elegeu seis dos nove deputados da assembleia legislativa regional.

