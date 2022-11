São Tomé e Príncipe : Celmira Sacramento é a nova presidente do Parlamento

#São Tomé e Príncipe

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe iniciou, esta terça-feira, a XII legislatura, com a eleição da presidente do Parlamento. Trata-se de Celmira Sacramento, deputada e vice-presidente do partido ADI, vencedor das legislativas de 25 de Setembro. Hoje, o primeiro-ministro eleito, Patrice Trovoada, disse que quer "atingir a meta" de 40% de mulheres no próximo Governo.

Publicidade Continuar a ler

No arranque da nova legislatura parlamentar, Celmira Sacramento, deputada e vice-presidente do partido ADI, foi eleita presidente da Assembleia Nacional, com 52 dos 55 votos. Na votação, foram registadas duas abstenções e um voto em branco.

Celmira Sacramento foi a única candidata ao cargo, sob proposta do ADI que detém a maioria absoluta de 30 deputados. Celmira Sacramento é a segunda mulher a presidir ao Parlamento são-tomense, depois da poetisa Alda do Espírito Santo, que ocupou o cargo na I legislatura (1980-1985) e na II legislatura (1985-1991). Dos 55 deputados eleitos nas legislativas de 25 de Setembro, apenas oito são mulheres (seis do ADI, uma do MLSTP e uma do "movimento de Caué").

Na última legislatura, Celmira Sacramento foi vice-presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe e fez parte do grupo que intensificou o processo para a aprovação da lei de paridade que entrará em vigor no dia 19 de Novembro.

Esta terça-feira, os deputados também elegeram o deputado do ADI Abnilde Oliveira como primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, derrotando o deputado Arlindo Barbosa do MLSTP/PSD. A deputada do ADI Bilaine de Ceita foi eleita secretária da mesa da Assembleia Nacional. A eleição do segundo vice-presidente da Assembleia foi adiada para a próxima sessão plenária por falta de candidaturas.

No arranque da nova legislatura parlamentar, tomam posse os 55 novos deputados, eleitos nas últimas legislativas, em que o ADI, do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi o partido mais votado, com 30 assentos parlamentares, ou seja, maioria absoluta. O MLSTP/PSD elegeu 18 deputados, enquanto o Movimento de Cidadãos Independentes-Partido Socialista/Partido de Unidade Nacional, mais conhecido como "movimento de Caué", conquistou cinco assentos parlamentares e o movimento Basta conquistou dois mandatos.

Patrice Trovoada quer "atingir a meta" de 40% de mulheres no Governo

Em declarações à agência Lusa, o primeiro-ministro eleito, Patrice Trovoada, disse que quer "atingir a meta" de 40% de mulheres no próximo Governo. “É a meta que fixámos, 40% de mulheres no Governo. Confesso que estamos na fase dos contactos, não tem sido fácil, mas é uma meta que pretendemos atingir mesmo que a lei dos 40% ainda não esteja em vigor”, afirmou.

Patrice Trovoada, Primeiro-ministro eleito de São Tomé e PRíncipe

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro