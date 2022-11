São Tomé e Príncipe : Patrice Trovoada empossado como Primeiro-Ministro

São Tomé e Príncipe

Patrice Trovoada foi empossado esta sexta-feira, 11 de Novembro, pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, como Primeiro-ministro e chefe do 18° governo constitucional de São Tomé e Príncipe. Trovoada, que é líder da ADI, partido vencedor das últimas legislativas com a maioria absoluta, obteve 30 dos 55 mandatos do parlamento santomense. Ele submete ainda hoje ao Presidente da República a composição do seu governo que tomará posse na segunda -feira.

Mais de um mês e meio depois do anúncio do resultado das últimas eleições legislativas, que a ADI venceu, com 30 dos 55 mandatos, o Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, demitiu na terça-feira o Governo liderado por Jorge Bom Jesus, líder do partido MLSTP/PSD que chegou em segundo lugar, reunindo 18 mandatos.

O Governo vai ser assumido a partir desta sexta-feira pelo líder da ADI, Patrice Trovoada que foi nomeado novo Primeiro-Ministro por decreto presidencial nesta quinta-feira.

A cerimónia da posse de poder decorreu e no Palácio do Povo, sede da Presidência da República, na capital são-tomense, pelas 10:00 locais. Patrice Trovoada disse que assume as funções do novo Primeiro-ministro "com sentimentos de tristeza, esperança e satisfação."

A tristeza de Patrice Trovoada deve-se, entre outras as coisas, com o facto de quase com 50 anos de independência os problemas do país continuarem a ser os mesmos.

Segundo o novo Primeiro-ministro, "os principais responsáveis dos problemas do país são todos os agentes públicos e das nossas escolhas." Neste sentido, Patrice Trovoada diz que "é hora de deixar de discursos, e começar a agir."

Aos novos membros do novo governo, Patrice Trovoada diz que "é o tempo de se concentrar na implementação das soluções. Trabalhar para a construção de um país melhor não é uma opção, mas sim uma obrigação do novo governo".

Patrice Trovoada que se define como um optimista teimoso, diz que "está pronto e que trabalhará para todos os santomenses."

Patrice Trovoada volta assim ao poder, quatro ano depois do seu último mandato, ele que já governou o país em 2008, entre 2010 e 2012 e entre 2014 e 2018. Entretanto, o líder da ADI ausentou-se de São Tomé e Príncipe durante quatro anos, voltando ao país na recta final da campanha eleitoral.

O Primeiro-Ministro cessante, Jorge Bom Jesus, exprimiu-se numa conferência de balanço nesta quinta-feira. Ele declarou que "Eu nunca poderia deixar um país igual, muita coisa mudou em São Tomé e Príncipe e, sem nenhuma pretensão, penso que deixo um país melhor. Naturalmente que as bases estão lançadas, em quatro anos não se consegue fazer tudo", segundo o relato da agência Lusa.

