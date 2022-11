São Tomé e Príncipe: novo governo toma posse na segunda-feira

São Tomé e Príncipe

Toma posse esta segunda-feira o novo governo santomense, liderado por Patrice Trovoada. O novo governo está constituído por onze ministérios, e desses onze, quatro são tutelados por mulheres. O décimo oitavo governo tem menos ministérios comparativamente ao anterior, a ideia é diminuir as despesas financeiras e tornar mais operacional o executivo.

O novo governo está constituído por onze ministérios. Desses onze, quatro são tutelados por mulheres, sendo dos Direitos da Mulher; Educação, Cultura e Ciências; e da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, respectivamente Maria Pina Delgado, Isabel de Abreu e Ilza Amado Vaz.

Esta última, Ilza Amado Vaz, será a número dois do executivo em termos da sua estrutura hierárquica, enquanto Gareth Guadalupe, que muito recentemente foi secretário-geral da Presidência da República, ocupa-se da presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Uma das maiores novidades foi a criação pela primeira vez da pasta dos direitos da mulher, entregue a uma natural da ilha do Príncipe, Maria Pina Delgado. Na figura da ilha do Príncipe integra também o actual governo Genésio da Mata, conhecedor dos corredores das finanças, tendo em conta que já exerceu as funções de director do orçamento e agora tem o pelouro do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Outras novidades deste governo foi a integração de um jovem conhecedor da agricultura santomense, que foi candidato às últimas presidenciais. Trata-se de Abel Bom Jesus, que terá a gestão da pasta da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Outra das novidades do executivo é a integração de um gestor que deu provas de competências na gestão hospitalar e na empresa dos correios. Trata-se de Célcio Junqueira. Euricide Medeiros uma ex-atleta e a figura ligada ao atletismo santomense, foi confiada à pasta da Juventude e Desporto.

Para a diplomacia santomense, a pasta foi entregue a um diplomata de carreira, conhecedor profundo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Trata-se de Alberto Pereira Jorge Amado, foi reconduzido no cargo da defesa, ocupando–se agora da pasta da Administração Interna. O engenheiro de profissão, Adelino Cardoso, vai ocupar-se da pasta de Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente.

O décimo oitavo governo tem menos ministérios comparativamente ao anterior. A ideia é diminuir as despesas financeiras e tornar mais operacional o executivo, segundo o Chefe do governo, Patrice Trovoada.

