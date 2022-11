Patrice Trovoada: “Esta equipa foi pensada para responder aos desafios do país”

São tomé e Príncipe

Patrice Trovoada, novo chefe do executivo são-tomense.

O novo primeiro-ministro de São Tomé, Patrice Trovoada, pediu esta segunda-feira, 14 de Novembro, “concentração máxima” ao futuro executivo e aos agentes públicos para resolver os problemas do país.

Patrice Trovoada pediu ao futuro executivo e aos agentes públicos “concentração máxima”, justificando que “esta equipa foi pensada para responder aos desafios do país”.

O primeiro-ministro são-tomense falou num governo aberto, dando o exemplo de Jorge Amado, do MLSTP-PSD, reconduzido para o cargo de ministro da Defesa nacional.

“É um governo aberto não só ao ADI. Temos o exemplo de uma personalidade do MLSTP-PSD[Jorge Bom Jesus] que se disponibilizou para servir este projecto”, explicou

O novo chefe do executivo é composto por 11 ministro, sete homens e quarto mulheres. Outra cara conhecida a integrar este governo é Abel Bom Jesus, o ex-candidato à presidencia da República, que assume a pasta da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

O diplomata Alberto Pereira Neto vai chefiar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e Ginésio Valentim Afonso da Mata, antigo diretor do Orçamento, assume o Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Adelino Afonso Fernandes Rosa Cardoso vai liderar o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe assume o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

O Ministério da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais será liderado pelo gestor Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira.

O executivo de Patrice Trovoada terá quatro mulheres, o que corresponde a 36,3%, próximo do objetivo de 40% previsto na lei de paridade.

Maria Milagre de Pina Delgado foi nomeada para o novo Ministério dos Direitos da Mulher, uma novidade deste governo.

“Ter um Ministério das Mulheres significa que reconhecemos que é preciso fazer mais e melhor para as mulheres. Não basta só as convenções internacionais a que aderimos, não basta toda uma produção legislativa. As mulheres têm de sentir que, na prática, a sua situação está a melhorar”, garantiu.

O Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos volta ser chefiado por Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, Isabel Maria Correia Viegas de Abreu assume a pasta da Educação, Cultura e Ciências e a ex-atleta e presidente da Federação São-tomense de Atletismo, Eurídice Borges Semedo Medeiros, lidera o Ministério da Juventude e Desporto.

O décimo oitavo governo tem menos ministérios comparativamente ao anterior. A ideia é diminuir as despesas financeiras e tornar mais operacional o executivo, segundo o Chefe do governo, Patrice Trovoada.

