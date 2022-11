São Tomé e Príncipe: Delfim Neves e militares detidos depois de um assalto a quartel

São Tomé e Príncipe

O quartel militar de São Tomé e Príncipe foi assaltado na noite de quinta-feira 24 de Novembro. O ataque foi neutralizado e alguns membros detidos, incluindo Delfim Neves, ex-presidente da Assembleia Nacional.

O ataque teve início na noite de quinta-feira 24 de novembro, pouco depois das 00h00 de São Tomé e foi neutralizado por volta das 06h da manhã, com a detenção de vários membros que participaram ao assalto.

Os assaltantes tinham idades entre os 21 e os 24 anos e tiveram ajuda de "alguns soldados internos, que permitiram a entrada no quartel", segundo uma fonte local, em declarações à agência Lusa.

"Quatro homens quiseram assaltar o quartel e fizeram refém o oficial de dia", indicou fonte do Governo.

O ex-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, foi detido esta manhã pelas autoridades, na sequência do ataque ao quartel militar, segundo o que anunciou o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, em conferência de imprensa.

Primeiro-minitro são-tomense, Patrice Trovoada

Patrice Trovoada denunciou uma tentativa de golpe de Estado e pediu uma decisão "firme e forte" por parte da justiça.

“Não se trata de um roubo, não se trata de um furto. Trata-se de um ataque com armas de guerra às Forças Armadas do país e temos primeiro que resolver esse problema”, adiantou.

Segundo o primeiro-ministro, "tudo indica" que o ataque desta noite ocorreu "a mando de algumas personalidades" e anunciou a detenção do ex-presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves e de Arlécio Costa, antigo oficial do ‘batalhão Búfalo’ que foi condenado em 2009 por uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Foram detidos os quatro atacantes, "ligados ao famoso e triste grupo dos 'Búfalos'", que entraram no quartel, aparentemente com o intuito de se apoderarem de mais armas, mas que no exterior se encontravam mais elementos, em carrinhas, e que trocaram fogo com os militares.

Destes elementos, esclareceu Patrice Trovoada, não foram todos “neutralizados”, continuando a decorrer operações no terreno.

Maximino Carlos, correspondente em São Tomé e Príncipe

Relatos de moradores no quartel militar divulgados nas redes sociais dão conta de ocorrência de tiroteios e na sexta-feira de manhã os acessos ao local estavam bloqueados.

As escolas perto do quartel estão encerradas, indicou Patrice Trovoada, “por questões de precaução”.

Um processo de investigação foi aberto.

Patrice Trovoada, líder da Ação Democrática Independente (ADI), assumiu há duas semanas o cargo de primeiro-ministro, pela quarta vez, na sequência da vitória com maioria absoluta nas legislativas de 25 de setembro.

Delfim Neves, que se candidatou com o recém-criado Basta, foi um dos dois eleitos para o parlamento por este movimento.

