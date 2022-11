São Tomé e Príncipe: autoridades Cabo-Verdianas condenam tentativa de golpe de estado

São Tomé e Príncipe

José Maria Neves, Presidente cabo-verdiano, em Dacar, no passado 24 de Outubro de 2022.

José Maria Neves, presidente da República de Cabo-Verde, condenou a “sublevação armada” em São Tomé e Príncipe, após falar com o homólogo Carlos Vila Nova, que devia visitar Cabo Verde a partir de domingo.

O governo de Cabo Verde e a presidência da República condenaram “veementemente” a tentativa de golpe de Estado ocorrida na madrugada de ontem em São Tomé e Príncipe. José Maria Neves, através da rádio pública cabo-verdiana, expressou a sua solidariedade para com o povo são-tomense.

“É extremamente grave. Em pleno século 21 já não há lugar a sublevação armada, a tentativas de ruptura constitucional e de tomada de poder à força. Nós condenamos veementemente esta tentativa de sublevação armada, de ruptura constitucional e solidarizamo-nos com com os governantes e com o povo de São Tomé e Príncipe” disse José Maria Neves.

Estava prevista uma visita a Cabo Verde de três dias do chefe de estado de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, a partir do próximo domingo. Foi entretanto cancelada devido à tentativa de golpe de estado no país.

O governo de Cabo Verde afirma em nota que “acompanha com preocupação a situação em São Tomé e Príncipe” manifestando “a sua inteira solidariedade às autoridades locais" e espera que "a normalidade institucional e a estabilidade possam ser imediatamente retomadas em São Tomé e Príncipe, repondo os valores fundamentais do Estado de Direito democrático”.

Uma reportagem de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

