São Tomé e Príncipe

Organizações internacionais apoiam investigação a golpe falhado em São Tomé e Príncipe

Autoridades continuam a investigar o golpe falhado em São Tomé e Príncipe. AP - GEORGE OSODI

Texto por: Maximino Carlos 4 min

Os representantes da Comunidade Económica dos Estados da África Central e do secretário-geral da ONU estiveram reunidos com o Presidente, com os partidos e com os militares, mostrando-se solidários com as instituições do Estado são-tomense. As Forças Armadas anunciaram hoje que pelo menos 12 militares estarão envolvidos no golpe de Estado falhado ao quartel que decorreu na madrugada de sexta-feira.