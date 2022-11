Detidos no caso da tentativa de golpe de Estado já estão a ser ouvidos

São Tomé e Príncipe

Os 17 detidos na sequência da tentativa do golpe de Estado em São Tomé e Príncipe já estão a ser ouvidos pelos magistrados do Tribunal de Primeira Instância, com a Ordme dos Advogados a denunciar violações dos direitos humanos.

Publicidade Continuar a ler

O juíz de instrução do Tribunal de Primeira Instância começou esta segunda-feira a interrogar alguns dos militares das Forças Armadas indiciados no assalto ao quartel-general do Exército são-tomense. No total, segundo o bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Wilfred Moniz, disse em declarações à RFI, há 17 pessoas detidas neste caso e só no sábado os detidos tiveram acesso aos seus advogados.

"Só tivemos acesso aos detidos a partir do sábado, depois de serem conduzidos do quartel-general para a Polícia Judiciária onde permanecem até ao momento, a partir daí tivemos os contactos directos com eles e aí já não houve tantas violações. Aquilo que aconteceu no quartel já não se verificou, mas estamos preocupados ainda com algumas violações dos direitos, liberdades e garantias destes cidadãos", declarou Wilfred Moniz.

Os interrogatórios vão prosseguir prevendo-se que terminem com as audições de todos os envolvidos. As instituições de investigação, nomeadamente a Polícia Judiciária e o Ministério Público continuam os seus trabalhos no âmbito das suas competências de investigação. No total, há 17 detidos, muitos deles militares de baixa patente e também Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional.

"Neste momento as pessoas já estão a ser conduzidas para o juíz de instrução par aa legalização da detenção e aplicação de medidas de coação. Já ouviram cinco pessoas e faltam mais 12 pessoas para serem ouvidas", esclareceu o advogado.

A Ordem dos Advogados está a representar grande parte destes detidos, denunciando que muitos deles "nem sequer têm um mandato de detenção" e questionando assim a sua detenção.

Ouça aqui as declarações de Wilfred Moniz:

Wilfred Moniz, bastonário da Ordem dos Advogados 28112022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro