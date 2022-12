São Tomé e Príncipe à procura de respostas

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, e o ex-presidente do Parlamento, Delfim Neves, deram conferências de imprensa sobre os acontecimentos de 25 de Novembro. Patrice Trovoada reiterou que vai haver uma investigação e Delfim Neves afirmou que o ataque ao quartel foi “uma montagem” para o acusar.

Esta quarta-feira, o ex-presidente do Parlamento, Delfim Neves, afirmou que o assalto ao quartel foi “uma montagem” para o acusar e falou em “perseguição para aniquilação física” de opositores políticos. Delfim Neves foi libertado, na terça-feira, com termo de identidade e residência e obrigatoriedade de apresentação periódica às autoridades. O deputado foi preso pelos militares, na sexta-feira, por alegadamente ter sido identificado como um dos mandantes do ataque de 25 de Novembro.

"O quadro da estrutura militar de São Tomé e Príncipe tem pessoas competentes, formadas, com formações regulares por peritos americanos, portugueses, brasileiros, angolanos e vários outros países que não podem, de modo algum, permitir que quatro cidadãos de estrutura fragilíssima possam penetrar no interior do quartel-general de um Estado e tomar de assalto este quartel", disse Delfim Neves.

Por sua vez, o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, também em conferência de imprensa, declarou: "Alguém ou algumas pessoas interessadas em dar o golpe, jamais esses quatro elementos que perderam a vida teriam entrado para o quartel e feito isso tudo. Como é que eles morreram lá? Temos de saber. A investigação, nomeadamente a parte da medicina legal, irá dizer o que é que aconteceu."

O chefe do governo reiterou que as autoridades fizeram o seu trabalho: "A parte das instituições democráticas deste país, e que ia ser também vítima desse golpe, limitou-se a fazer o seu trabalho e jamais interferiu e irá interferir no inquérito. Eu oiço aí umas teorias extraordinárias...", afirmou Patrice Trovoada.

Hoje, quinta-feira, em comunicado, o governo indicou que “face à gravidade dos actos e à impetuosa violação dos direitos humanos”, o Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos vai instar "com carácter de urgência a intervenção das autoridades judiciais para investigar as práticas dos actos cruéis, degradantes e desumanos perpetrados contra os indivíduos no quartel-general das Forças Armadas e cujas imagens chocaram e indignaram a sociedade".

Em causa, as novas imagens que circularam, na terça-feira, nas redes sociais, e que mostram um detido, no chão e com as mãos amarradas atrás das costas, a ser agredido por um militar com um pau, enquanto outros militares assistem. Houve, ainda, imagens de detidos deitados ou ajoelhados no terreiro do quartel, com as mãos amarradas e com ferimentos.

Quatro pessoas morreram e 16, incluindo 12 militares, foram detidas após o ataque de 25 de Novembro, descrito como “tentativa de golpe de Estado” pelo primeiro-ministro. Entre os mortos está o antigo oficial do batalhão Búfalo Arlécio Costa, condenado em 2009 por tentativa de golpe de Estado e apontado como suspeito de ser um dos mandantes do ataque, juntamente com Delfim Neves. Ambos foram detidos pelos militares nas suas respectivas casas.

