Patrice Trovoada nega implicações no golpe de Estado

São Tomé e Príncipe

Em entrevista à agência de notícias Lusa, o primeiro-ministro são-tomense negou esta quarta-feira, 7 de Dezembro, qualquer implicação na tentativa de golpe de Estado. Patrice Trovoada respondia às acusações da oposição que afirma que a tentativa de golpe de Estado “é uma invenção”.

Publicidade Continuar a ler

O chefe do executivo são-tomense negou qualquer implicação no assalto ao quartel-general das Forças Armadas, no passado dia 25 de Novembro, que resultou na morte de quatro pessoas.

Em declarações à agência de notícias Lusa, Patrice Trovoada afirmou que um governo recentemente eleito, com maioria absoluta, não teria qualquer intenção de promover um golpe de Estado no país.

O primeiro-ministro respondia assim à oposição que fala em “invenção” e acusa Patrice Trovoada de querer “aniquilar a oposição”.

Acusações relativizadas pelo primeiro-ministro, lembrando que depois do ataque ao quartel-general pediu apoio na investigação a Portugal, que enviou para o país elementos da Polícia Judiciária e do Instituto de Medicina Legal, bem como às Nações Unidas e à Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC].

As autoridades são-tomenses instaram o Ministério Público a investigar “a violência e tratamento desumano” a que foram sujeitos os militares detidos durante o assalto ao quartel-general das Forças Armadas.

O episódio levou à demissão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do país. Olinto Paquete teceu duras críticas ao falar de “actos de traição” e condenando os “factos horrorosos” que envolveram a morte dos quatro homens.

Ontem, o novo chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, João Pedro Cravid, admitiu que a instituição está a passar por um "momento delicado" e prometeu novas reformas a partir da próxima semana.

Patrice Trovoada garante que vai aguardar “tranquilamente” o resultado das investigações, sublinhado que o objectivo do seu governo é “construir um país melhor para os são-tomenses”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro