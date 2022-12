São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Chefe de Estado Maior espera fim da investigação para avançar com reformas

João Pedro Cravid, Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. © Cristiana Soares

O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, fez esta manhã uma visita de apresentação à Guarda Costeira. Sobre as reformas, João Pedro Cravid diz querer esperar pelo fim da investigação para avançar com as mudanças nas Forças Armadas.