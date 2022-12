São Tomé e Príncipe: Patrice Trovoada em Luanda para expor situação económica do arquipélago

São Tomé e Príncipe

Patrice Trovoada deslocou-se hoje, 23 de Dezembro de 2022, a Angola. Uma curta visita que serviu para o primeiro-ministro são-tomenses expor ao Presidente de Angola a actual situação económica e financeira do arquipélago.

Em Luanda, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe manifestou-se satisfeito pela “grande disponibilidade” demonstrada por João Lourenço, no apoio ao desenvolvimento do arquipélago. No encontro, os dois governantes falaram das relações bilaterais e “principalmente” da” “situações económicas e financeiras difíceis” de São Tomé e Príncipe.

À saída de Angola, Trovoada sublinhou a “grande disponibilidade por parte do Presidente João Lourenço em trabalhar connosco, para ver se daqui a alguns meses São Tomé e Príncipe volta a ter uma maior estabilidade macroeconómica que possa vir a estruturar o desenvolvimento do país e sobretudo o bem-estar das populações.”

Patrice Trovoada que sublinhou ainda que esta foi a primeira vez que se encontrou com o Presidente angolano para abordar as relações entre os dois pais: “sou primeiro-ministro pela quarta vez, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de me encontrar com o Presidente João Lourenço para falarmos sobre as relações bilaterais. O que me apraz constatar é que o Presidente João Lourenço é bastante pragmático e está muito empenhado nos resultados.”

Ontem, quinta-feira, 22 de Dezembro de 2022, Patrice Trovoada tinha regressado a São Tomé depois de cerca de duas semanas no exterior, passadas entre Portugal e os Estados Unidos.

De regresso ao seu país, o primeiro-ministro são-tomense agradeceu a Portugal o apoio anunciado de 15 milhões de euros, montante que vai “aliviar significativamente” a situação financeira do arquipélago, que está em “situação lastimável”.

