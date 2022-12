São Tomé e Príncipe

Primeiro-ministro são-tomense faz balanço positivo da sua visita a Angola

Primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada recebido em Luanda pelo Presidente angolano João Lourenço no dia 23 de Dezembro de 2022. © Presidência da República de Angola

Texto por: Maximino Carlos

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, fez um balanço positivo da sua curta visita ontem a Angola onde foi recebido pelo Presidente angolano com quem abordou nomeadamente a situação do arquipélago bem como as relações bilaterais, o chefe do governo são-tomense tendo enaltecido a "grande abertura" do seu interlocutor em apoiar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.