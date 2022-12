São Tomé e Príncipe: preço do combustível vai aumentar em 2023

Combustível/São Tomé é Príncipe

Os preços do combustível vão aumentar em São Tomé e Príncipe.

O governo são-tomense anunciou ontem a decisão de aumentar o preço do combustível a partir do próximo ano. O titular da pasta das finanças, Genésio da Mata refere, contudo, que vai ser adoptado um pacote de medidas, que visa minimizar o impacto deste aumento.

O preço do combustível vai aumentar em São Tomé e Príncipe. Este aumento deveria acontecer no anterior governo, mas acabou por ser protelado.

O executivo vai adoptar um pacote de medidas para minimizar o impacto desse aumento, segundo o ministro são-tomense das Finanças, Genésio da Mata.

Para o governante, esta é uma medida urgente para sanar a actual dívida do Estado, com a empresa de combustíveis e óleos (ENCO), estimada em mais de 9 milhões de euros.

"Esta é uma das medidas que é urgente, em resultado da não actualização dos preços dos combustíveis, o que leva o governo a ter, nesta caso, junto à ENCO, (pela não actualização dos preços), uma dívida, que ronda, por diferencial de preço, os 9 milhões e setecentos mil euros", explicou o representante do executivo.

Em 2023, será ainda implementado o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), mas ainda não há uma data definitiva para a sua implementação, segundo Genésio da Mata.

"Não temos ainda condições efectivas para a sua introdução. Em Janeiro não, mas todo o primeiro semestre do próximo ano, vamos trabalhar, no sentido de criar as condições para a sua implementação", acrescentou.

Reduzir ou isentar as taxas sobre alguns produtos para minimizar os custos de certos produtos, como os alimentares é uma alternativa do executivo, como acrescenta o titular da pasta das Finanças.

"Vamos também eliminar a duplicação de taxas, que actualmente são praticadas relativamente às mercadorias que são transportadas para a Região Autónoma do Príncipe", rematou.

Estas novas medidas, anunciadas pelo executivo de São Tomé e Príncipe, irão entrar em vigor já no próximo ano.

