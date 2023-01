#Economia

Banco Central de São Tomé e Príncipe divulga perspectivas económicas

Áudio 01:37

Centro de São Tomé, São Tomé e Príncipe, 19 de Setembro de 2022. LUSA - ESTELA SILVA

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Em São Tomé e Príncipe, o governador do Banco Central, Américo Ramos, disse que as primeiras projeções para 2023 sugerem uma retoma da economia, com o PIB a crescer 1,6%.