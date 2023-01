São Tomé: Moção de censura contra o governo de Patrice Trovoada

São tomé e Príncipe

Sete partidos de oposição são-tomense apresentaram uma moção de censura contra o Governo liderado pela ADI. As forças partidárias querem que o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, vá ao Parlamento falar sobre o ataque ao quartel-militar, a 25 de Novembro, que resultou na morte de quatro pessoas.

Publicidade Continuar a ler

Os sete partidos de oposição são-tomense uniram-se e apresentaram uma moção de censura contra o governo liderado pela ADI. O líder do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, explicou que a uma moção de censura foi a forma encontrada para obrigar o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, vá ao Parlamento falar sobre o ataque ao quartel-militar, a 25 de Novembro, que resultou na morte de quatro pessoas.

“É a via política encontrada para garantir a presença do senhor primeiro-ministro na Assembleia Nacional, casa da democracia, das leis e dos representantes diretos do povo, para debater os acontecimentos de 25 de novembro em toda a sua amplitude", referiu.

Em resposta, o líder parlamentar da ADI, força que sustenta o governo, disse não compreender o posicionamento dos partidos de oposição, sublinhado que o assunto está sob alçada da justiça.

José António Miguel explica que o debate parlamentar só vai atrapalhar as investigações e pede aos líderes da oposição que deixem a justiça fazer o trabalho.

O Procurador Geral da República, Kelve Carvalho, afirmou, recentemente, que as investigações sobre este caso de 25 de Novembro, que contam com o apoio da Polícia Judiciária portuguesa, estão a decorrer a “muito bom ritmo” e que provavelmente os resultados serão divulgados no prazo estabelecido pela lei.

Do ataque ao quartel militar em São Tomé, a 25 de Novembro, resultaram quatro vítimas mortais, com vídeos e imagens a comprovarem actos de violência extrema e com o chefe de Governo a admitir que os incidentes culminaram com “execuções extrajudiciais”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro