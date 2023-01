Trabalhadores da ENAPORT contra atraso no pagamento de fundo social

São Tomé e Príncipe

A representação dos trabalhadores da ENAPORT, empresa portuária são-tomense, foi recebida esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, 24 horas depois do início da contestação sobre o atraso no pagamento de fundo social da empresa. O governo promete interceder junto ao consórcio Safebond para analisar este e outros problemas existentes na empresa .

Na quarta-feira os trabalhadores rebelaram-se contra a direcção da empresa relativamente ao atraso no pagamento de fundo social no valor de cerca de 40,7 milhões de euros, como explicou Luís D'Alva, vice-presidente do sindicato dos trabalhadores da ENAPORT.

"Os trabalhadores pedem que a Safebond devolva este dinheiro e a empresa deve explicar este assunto", declarou Luís D'Alva.

A empresa através do director-Geral da Safebond no país, Samuel Kummi, reconheceu o atraso e prometeu regularizar a situação já esta sexta-feira.

Os trabalhadores da ENAPORT, revoltaram-se ontem acusando o consórcio Safebond de incumprimento na gestão do fundo social dos funcionários e pedem agora a “intervenção do Governo”. Os trabalhadores declararam que não vão retomar os trabalhos até que seja reposta a verba do fundo social.

A contestação dos trabalhadores da ENAPORT, surge numa altura, em que o Governo já submeteu o pedido de anulação do Contrato de Concessão do Porto de Ana Chaves e de outros compromissos com consórcio Safebond, assinado pelo anterior executivo

O Tribunal de Contas, havia dado o parecer positivo deste acordo e o governo pretende analisá-lo à lupa.

