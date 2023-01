Governo de São Tomé e Príncipe suspende concessão dos portos à Safebond

São Tomé e Príncipe

O Governo são-tomense decidiu na noite de sábado suspender o contrato de concessão dos portos de Ana Chaves, Fernão Dias e do Príncipe com o consórcio Safebond. Segundo o Executivo, está em causa a necessidade de salvaguardar o interesse público.

O contrato de concessão dos portos de São Tomé e Príncipe ao consórcio Safebond foi desde a mudança de Governo um ponto de tensão, já que o novo Executivo liderado por Patrice Trovoada considerou que a atribuição deste contrato, que previa uma privatização por 30 anos de todos os portos do arquipélago, constituía uma série de “compromissos fraudulentos” assumidos pelos anterior Governo.

No entanto, e após pedido do Ministério Público ao Tribunal de Contas para a suspensão do contrato, esta última instância tinha rejeitado o pedido. Agora, e após a denúncia dos trabalhadores dos portos de São Tomé e Príncipe que o seu fundo social não teria o investimento garantido pelo consócio que deveria ascender a 40,7 milhões de euros, o executivo decidiu suspender o contrato.

O anúncio foi feito no final de uma reunião do Conselho de Ministros e após o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, ter dito publicamente que a utilização do fundo social dos trabalhadores do porto de São Tomé pela gestão do grupo Safebond é “gravíssimo” e que o Governo iria “tomar conta do assunto”.

"Por aquilo que disseram e aquilo que nós sabemos é uma situação grave quando uma gestão que diz ser um grande grupo internacional, que vai investir milhões no país, que tem grandes capacidades e grandes obras feitas, utiliza o fundo social dos trabalhadores. Isso é gravíssimo e os trabalhadores tiveram razão de estarem extremamente preocupados com a situação”, disse o primeiro-ministro.

O contrato previa a entrega ao consórcio ganês Safebond da gestão dos portos de Ana Chaves e Fernão Dias (por construir), na ilha de São Tomé, e da ilha do Príncipe e foi assinado pelo Governo de Jorge Bom Jesus (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata - MLSTP/PSD) já após as eleições legislativas de 25 de Setembro, que a ADI de Patrice Trovoada venceu com maioria absoluta.

