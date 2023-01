São Tomé e Príncipe: executivo promove mudanças em altos cargos

São Tomé e Príncipe

O executivo santomense na sua última reunião decidiu, dar por finda, a comissão de serviço de vários directores e responsáveis. Foram entretanto, nomeados novos directores na sua maioria estreantes. Estas nomeações fazem parte da estratégia de reestruturação do aparelho administrativo das instituições do Estado na busca dos seus melhores desempenhos.

As exonerações e nomeações foram feitas em várias instituições entre as quais a Polícia Nacional, Agências Nacional de Petróleo e de Promoção de Comércio e Investimentos, Direcção Geral e Administração do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes. Adulcino Daniel é o novo comandante da Polícia Nacional. Ele substitui no cargo Roldão Boa Morte.

Álvaro Varela foi nomeado o novo director da Agência Nacional de Petróleo. Esta função era exercida por Luis Gamboa.

Relativamente à Agência Nacional de Petróleo a nomeação do novo director surge numa altura em que o país pretende consolidar a pesquisa petrolífera na sua zona económica exclusiva para se encontrar petróleo em quantidade comercializável num dos blocos petrolíferos. A anterior pesquisa no bloco seis apontou para existência de petróleo, mas insuficientemente comercializável.

Novas exonerações e nomeações, vão acontecer brevemente.

