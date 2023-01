Sao Tomé e Príncipe : 900 professores sem salários há cinco meses

#São Tomé e Príncipe

Em Sao Tomé e Príncipe, cerca de 900 professores estão há cinco meses sem salário. Os docentes pedem ao Governo que “cumpra a sua obrigação” de pagamento para aliviar “a situação difícil” em que se encontram.

São mais de 870 professores, contratados no início da pandemia da covid-19, distribuídos em todos os distritos do país e que ensinam do ensino básico ao secundário. Desde a primeira contratação, em 2020, os salários foram pagos com atrasos de cerca de seis meses.

No início de Janeiro, Adilson Esperança liderou uma representação dos docentes que se reuniu com a ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Abreu. No encontro, pediram ao Governo para “encetar os esforços” para pagar os salários em atraso no fim deste mês.

O porta-voz do grupo de professores também se mostrou preocupado com o anúncio do ministro das Finanças, Génesio da Mata, em Dezembro, sobre a necessidade de rescisão contratual com professores como parte de medidas de redução de despesas do Estado. Adilson Esperança disse que a ministra da Educação garantiu “que os professores contratados não serão despedidos”.

Fonte contactada pela RFI confirmou que os professores vão ser pagos.

Reportagem de Maximino Carlos de 27 de Janeiro de 2023

