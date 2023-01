São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Sindicato dos Jornalistas e Técnicos elege novo presidente

São Tomé e Príncipe. AP - ARMANDO FRANCA

Texto por: Maximino Carlos

O técnico da televisão são-tomense, Jorge Doo, foi eleito este sábado, 28 de Janeiro, por aclamação presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social são-tomense. A eleição teve lugar este sábado no congresso extraordinário do sindicato.